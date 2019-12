Tunisie Telecom et Cisco ont signé, mercredi 11 courant, un nouvel accord de coopération commerciale et technologique pour la commercialisation de SD-WAN (Software-Defined Wide-Area Networking).

Cet accord a été signé au siège de Tunisie Telecom par Jihene Bouzaiene, Directeur Exécutif Marché Entreprise de l’opérateur national, et Skander Ghattas, Cisco Country Manager, en présence du président directeur général de Tunisie Telecom, Mohamed Fadhel Kraiem, et Loaii Zoheir, Service Provider Sales Director North Africa de Cisco.

Grace à ce partenariat, Tunisie Telecom entre dans une nouvelle ère de soutien aux entreprises tunisiennes dans leurs projets de transformation digitale, avec comme point de départ, l’upgrade des réseaux vers plus de fiabilité et agilité.

En effet, l’explosion du trafic Wan qui s’expose autant aux utilisateurs internes, aux machines qu’aux clients ; affecte l’expérience utilisateur. La gestion devient plus complexe pour le DSI qui doit faire face à la complexité d’optimiser les performances du réseau, sans investir dans des budgets trop importants. La sécurité des données est tout autant au cœur de cette problématique.

Le SD-Wan s’avère prêt à relever ces nouveaux défis en réduisant les coûts et optimisant les performances des applications sans pour autant compromettre la sécurité et la confidentialité des données avec une installation simple et un déploiement qui ne requiert pas de changement d’équipement.

«Tunisie Telecom promet d’entrer dans une nouvelle ère », déclare fièrement Mohamed Fadhel Kraiem, soulignant que « dans un monde 4.0, la latence, la disponibilité et le débit revêtent une importance majeure pour l’entreprise et deviennent des arguments de compétitivité, de réputation et de rentabilité ; d’où la très grande valeur ajoutée de cette solution».

Pour Cisco, Loaii Zoheir, a souligné que ce partenariat est la prolongation d’une collaboration de longue date avec Tunisie Telecom, qui a été couronnée par de nombreux succès dans le domaine du IP MPLS et Voix sur IP.

«Notre bouquet de services se base sur une nouvelle approche réseau, il permettra aux entreprises de profiter des innovations technologiques qu’offrent les concepts Cisco SDN/NFV, afin de disposer de réseaux agiles et sécurisés, d’améliorer l’efficacité, la rentabilité de leur exploitation et de répondre plus rapidement aux besoins croissants en termes de digitalisation, de sécurité et d’ouverture vers le cloud », a poursuivi Loaii Zoheir.