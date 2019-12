Dix-neuf (19) projets de construction de foyers, de terrains de sport, de centres culturels et des restaurants sont en cours de réalisation dans 11 gouvernorats, pour une enveloppe d’investissement de 37 millions dinars. C’est ce qu’annonce le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Ces projets seront exploités vers la fin de 2019-2020, précise la même source.

32 projets dans 14 gouvernorats sont en cours d’étude, et dont le coût de réalisation est estimé à 68 millions de dinars, ajoute le ministère

Le taux d’avancement de réalisation de ces projets a été au centre d’une séance de travail tenue récemment en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous, et la directrice générale des constructions et de l’équipement, Samia Trabelsi.

la séance a permis notamment d’examiner les problèmes qui entravent la réalisation de certains projets.