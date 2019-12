Le Comité du patrimoine dans le monde islamique vient d’inscrire officiellement la médina de Sfax, la synagogue Keter Torah à Sousse et la mosquée Alloula dans la région de Beni Khdèche (Gouvernorat de Médenine) sur la liste définitive du patrimoine civilisationnel dans le monde islamique.

Cette décision a été prise lors les travaux de la réunion extraordinaire du Comité du patrimoine dans le monde islamique, tenue les 2 et 3 décembre 2019 au siège de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) à Rabat (Maroc). Les travaux ont porté sur le patrimoine civilisationnel dans les pays du monde islamique, ainsi que les moyens de sa protection, préservation et restauration. Le Comité a pris d’importantes décisions durant les deux jours de la réunion, en tête desquelles figure l’inscription de 120 sites historiques sur la liste du patrimoine civilisationnel dans le monde islamique, dont 3 sur la liste du patrimoine en péril.

Dans ce sens, l’Institut national du patrimoine (INP) s’apprête à fournir toutes les données nécessaires pour cette opération d’inscription afin de renforcer le dossier d’inscription tunisienne et d’encourager l’Isesco à soutenir les dossiers d’inscription de la Tunisie sur la liste définitive de l’Unesco selon un communiqué publié vendredi par le ministère des affaires culturelles.