Environ 200 lycéens et étudiants de “FridayForFuture Napoli” ont organisé un mouvement de protestation contre la 21ème conférence des Parties contractantes à la Convention de Barcelone (Cop 25), qui se tient du 2 au 5 décembre 2019, à Naples (Italie).

Les rues menant au site de la conférence (castel dell’Ovo), ont été bloquées par la police italienne. Les jeunes réunis, jeudi, vers 18h, à via Partenope, ont brandi des pancartes contre le ministre italien de l’environnement et de la protection des terres et de la mer, Sergio Costa et les politiciens qui prennent part à cette manifestation.

“Nous sommes, ici, aujourd’hui pour protester contre les travaux de la COP21, nous avons essayé, lundi, de bloquer l’entrée de la conférence qui, à notre avis, ne produira que le énième accord qui ne sera pas respecté par les pays, ont indiqué Monica et Anna jeunes activistes de “FridayForFuture Napoli”, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Ces responsables parlent de la mer, mais seulement du point de vue du bussines et en tant que “FridayForFuture”, nous pensons qu’il ne s’agit plus de parler, nous voulons des interventions concrètes qui protègent réellement l’environnement, ont appuyé les deux jeunes activistes.

Les jeunes de FridayForFuture ont fait par ailleurs un “die-in”, faisant semblant de mourir pour affirmer que la population est au bord de l’extinction.

Le temps passe vite, notre devise: “Arrêtez de parler, agissez maintenant” ont-elles réclamé.