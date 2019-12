Des détenues de la Prison des Femmes de la Manouba, actives au club de musique et chant des femmes détenues, ont donné mercredi soir, un concert à la maison de la Culture Ibn Rachiq à Tunis.

Durant plus d’une heure et demie, elles ont interprété un bouquet de chansons tunisiennes et orientales en présence de leurs familles respectives. Malgré l’incarcération, l’enthousiasme de ces femmes ne s’estompe pas mais elles n’ont pu contenir leur émotion devant les applaudissements du public présent.

La soirée a été marquée par la présence de Fethi Jerray, président de l’Instance Nationale pour Prévention de la Torture (INPT), de hauts cadres de la Direction générale des prisons et de la Rééducation et de représentants d’associations, nationales et internationales, des droits de l’Homme, partenaires de l’évènement.

Le porte-parole de la Direction générale des prisons et de la Rééducation, Sofiène Mezguiche, a déclaré à la TAP que ce spectacle a été conçu dans le cadre du club de musique de la prison des femmes de la Manouba. Il a valorisé l’encouragement du public et la présence des familles des détenues, estimant que ce genre d’initiatives aiderait à leur remonter le moral et traduit un acte de générosité humaine.

Sofiène Mezguiche a fait savoir que les diverses institutions pénitentiaires sont dotées de clubs de ce genre et dans diverses expressions artistiques, comme le cinéma, le théâtre, la peinture et autres disciplines. A cet effet, il a annoncé la participation des clubs de théâtre de diverses institutions pénitentiaires, à la 21ème édition des Journées théâtrales de Carthage organisée du 7 au 15 décembre 2019. Près de 120 détenus devront présenter 11 spectacles de théâtre.

Une peine privative de liberté ne doit pas empêcher le détenu de jouir de son droit à la pratique d’une activité culturelle et artistique, dans ou en dehors de l’institution pénitentiaire, a-t-il estimé. En vue de la réinsertion sociale ultérieure des détenus et la prévention de la récidive, a fait savoir le porte-parole, la Direction générale des prisons et de la Rééducation oeuvre à offrir aux détenus des programmes éducatifs tout en leur permettant de s’exprimer dans le cadre d’activités sportives, culturelles et artistiques ciblées.

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la première Semaine culturelle de la prévention contre la Torture organisée du 2 au 7 décembre, par l’Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (INPT). Une panoplie d’œuvres artistiques, des projections de films et des débats en présence des victimes et des anciens détenus, sont au menu de la Semaine qui se tient principalement à la Cité de la Culture.

La Semaine est organisée en marge de la célébration de l’anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations-Unies du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

L’évènement se tient en partenariat entre l’INPT et plusieurs instances nationales et internationales de lutte contre la torture, comme le Réseau SOS Torture de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), et DIGNITY, Danish Institute Against Torture.