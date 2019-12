Convaincues que le développement du pays reste conditionnel à la réussite et à l’excellence des jeunes, notamment les étudiants, la BNA et la Fondation BNA ont apporté leur soutien à la 2ème édition de l’événement PI-ROBOTS 2.0 organisé par le club PI-MAKERS de l’école POLYTECH INTL de Tunis.

L’évènement PI-ROBOTS a comporté plusieurs challenges en robotique et a rassemblé plus de 180 participants experts et amateurs de la robotique. PI-ROBOTS a pour objectif d’instaurer l’esprit de compétition et d’innovation chez les jeunes et de les initier dans le domaine de la robotique.

“Certes que l’excellence dépend en grande partie, en plus des connaissances acquises, des différentes compétences et du savoir-être développés au cours du parcours académique” déclare Mlle Mariem Hosni, cadre marketing à la BNA, à l’occasion de la participation de la BNA et de la Fondation BNA à cet évènement.