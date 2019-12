Le salon “Made In Tunisia Made For Fashion” s’est ouvert, mercredi après-midi au Parc des expositions du Kram, avec plus de 150 exposants représentant des marques tunisiennes des secteurs du textile-habillement et du cuir et chaussures. Il est organisé par l’APII, jusqu’au 6 décembre 2019.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani a indiqué, lors de l’inauguration du salon, que ” ce salon est une concrétisation du partenariat public-privé, visant à promouvoir le Made In Tunisia et à renforcer la relance des secteurs du textile habillement et du cuir et chaussures “.

Et d’ajouter “ces deux secteurs représentent 36%, des unités de production des industries manufacturières, 25% des exportations des industries manufacturières, 1824 unités de production, dont 1476 unités totalement exportatrices et plus de 200 mille postes d’emploi, soit le tiers des postes d’emploi dans les industries manufacturières”.

Le ministre a également rappelé que ” les industries manufacturières représentent 17% de l’économie tunisienne, 20% des emplois, 90% des exportations nationales. La valeur des exportations de ces industries a atteint, en 2019, 40 milliards de dinars “.

S’agissant du secteur du textile habillement, il a évoqué ” le pacte sectoriel de partenariat public-privé signé, début 2019″, faisant savoir que ” d’autres pactes sectoriels seront signés avec d’autres secteurs, au cours du premier semestre de 2020 “.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que ” la stratégie nationale de promotion de ce secteur pour la période 2019-2023, prévoit la création de 10 mille postes d’emploi annuellement, soit un total de 50 mille postes d’emploi en 5 ans, l’augmentation de la valeur des exportations de 2,4 milliards d’euros ,à 4 milliards d’euros outre la diversification de l’offre et l’amélioration de la qualité “.

Intervenant, le président de la FTTH, Hosni Boufaden a indiqué que ” le secteur du textile a connu l’une des périodes les plus difficiles de son histoire entre 2012 et 2017. Laquelle période s’est traduite par une explosion des dépenses, un recul de la demande, la fermeture de plusieurs unités de production et la perte de plusieurs postes d’emplois “.

” Depuis 2017, ce secteur commence à enregistrer une relance. En 2018, sa valeur ajoutée a connu une évolution positive de 1,8%, après plusieurs années de résultats négatifs. Durant les dix premiers mois de 2019, 10 nouveaux projets ont été mis en place. Nous œuvrons, actuellement, pour une meilleure intégration du secteur et une meilleure lutte contre la concurrence déloyale”.

Pour sa part, le président de la Fédération Nationale du Cuir et de la Chaussure (FNCC), Akrem Bel Hadj a estimé “nécessaire de promouvoir le Made In Tunisia “, saluant ” les dernières dispositions douanières visant à intensifier le contrôle sur l’importation de chaussures et de produits en cuir par le secteur de la friperie ” et espérant que “de telles dispositions puissent être appliquées “.

Il a, en outre, fait savoir que “le Centre National du Cuir et de la Chaussure en collaboration avec la fédération, mettent à la disposition des investisseurs, 50 fiches de projets auxquels ils ont même identifié les partenaires financiers potentiels “.