Parmi les 19 candidats sélectionnés pour la compétition finale du concours reportages vidéo Majalet “zoom sur la société civile”, le Tunisien Ghassen Kacem a remporté le deuxième prix lors de la soirée de remises des prix organisée le 2 décembre à Bruxelles.

Son projet porte sur la thématique du renforcement de la décentralisation et la lutte contre les disparités entre les régions, à travers l’histoire d’un groupe de jeunes en action théâtrale en pleine rue à Ksar Hellal (Sahel).

La cérémonie de remise des prix a permis de découvrir les réalisations inédites de jeunes talents, qui illustrent avec créativité et engagement dans les luttes sociales, politiques et environnementales menées sur le terrain par la société civile au sud de la Méditerranée.

Choisis par un jury professionnel ayant réuni notamment la Tunisienne Khadija Lemkacher, les jeunes lauréats, venus de plusieurs pays de la région du sud de la Méditerranée, ont été présents pour exprimer leurs motivations.

De la ville en ébullition de Tripoli au combat contre la violence contre les femmes en Syrie, des jeunes acteurs de rue à Monastir à la lutte pour garder l’espoir en Palestine, ces jeunes vidéastes indépendants sont des témoins précieux et inspirants des mouvements sociaux actuels dans la région.

Ils illustrent le rôle clé de la jeune génération et la nécessité urgente de la soutenir.

Inspirés par l’esprit du projet “Majalet” (espaces, opportunités, champs et domaines), un live painting et un concert musical ont animé la soirée de remise des prix qui s’est déroulée le 2 décembre dans le cadre du Forum de la Société Civile de Bruxelles.

Pour rappel, quelque 35 participants de 8 pays de la région sud de la Méditerranée notamment de la Tunisie ont été inscrits au concours vidéo Majalet “zoom sur la société civile”.

Le concours vise à mettre en valeur l’engagement et l’action concrète sur le terrain des acteurs de la société civile du voisinage sud. Les courts vidéos (3’) de reportage sont en lien avec ses thèmes prioritaires (Bonne gouvernance et état de droit, développement économique et dialogue social, migrations, justice climatique et sociale, sécurités et lutte contre les violences).

Le concours a été ouvert aux jeunes de moins de 30 ans (amateur/étudiant en cinéma) d’Algérie, d’Egypte, de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie.

Le projet Majalet a été initié et est mis en œuvre par six réseaux de la société civile de la région euro-méditerranéenne : le réseau des ONG arabes pour le développement (ANND), la Confédération syndicale arabe (CSA), le Forum des Alternatives Maroc (FMAS), le réseau Euromed Droits, le réseau Euromed France et le réseau SOLIDAR.

Siègent également au comité de pilotage les organisations suivantes : Arab Campaign for Education for All, Arab Network for Human Rights Information, Disabled People International, Maghreb Observatory on Migration, Transparency International, et Syrian Citizens’ League. Son objectif est de créer et promouvoir des espaces de rencontre et de dialogue constructif entre la société civile du sud de la Méditerranée et l’Union européenne (UE).

A travers un cycle annuel de rencontres aux niveau nationaux, régionaux et européens, et la mise en place d’outils et d’espaces virtuels, le projet a pour objectif de mobiliser les organisations de la société civile (OSC), les syndicats, les mouvements sociaux, organisations de jeunesse etc., afin que tous s’engagent activement dans un dialogue régional structuré avec les institutions européennes dans le cadre du Forum Civil du sud de la Méditerranée organisé annuellement à Bruxelles.