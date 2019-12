La 10ème session de la Haute commission mixte tuniso-jordanienne se tiendra au début de 2020 à Amman, sous la présidence des premiers dirigeants des deux pays, a annoncé Khaled Sihili, ambassadeur de Tunisie à Amman.

Elle examinera les difficultés entravant le développement des échanges commerciaux bilatéraux a-t-ajouté, lors du forum économique tuniso-jordanien, tenu samedi dans la capitale jordanienne.

Elle sera précédée par la tenue de la première réunion de la commission commerciale mixte et devrait aboutir à des mesures à même de consolider la coopération entre la Tunisie et la Jordanie, a-t-il encore noté.

Le secteur privé est appelé à jouer un rôle plus important dans ce domaine à travers la dynamisation du conseil d’affaires et la promotion du climat de l’investissement dans les deux pays, a-t-il indiqué.

Pour l’ambassadeur tunisien, les échanges commerciaux entre les deux pays peuvent être doublés pour atteindre 200 millions de dinars si on se réfère à l’offre d’exportation de chacun des deux pays.

Il a appelé les investisseurs tunisiens et jordaniens à tirer profit de la position des deux pays notant que la Tunisie constitue un portail pour le marché européen qui accapare 74% des produits tunisiens; et servir de plateforme pour conquérir le marché africain, notamment après son adhésion au COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) qui compte 480 millions d’habitants.

Idem pour la Jordanie qui peut constituer un portail pour accéder aux marchés des pays voisins et contribuer aux efforts de reconstruction en Syrie et en Irak d’autant que ce pays a exempté les Tunisiens de visa, a indiqué Sehili.

D’importantes opportunités de développement des échanges commerciaux et des projets communs existent, dans les secteurs de l’agriculture, des services, du tourisme et l’industrie des engrais, selon le président de l’Instance jordanienne de l’investissement, Khaled Ouazni.

La Jordanie compte des zones agricoles qui auraient besoin de l’expertise tunisienne en la matière d’autant que l’investisseur tunisien peut même avoir un terrain pour y investir, d’après le responsable jordanien.

Une délégation de 12 hommes d’affaires opérant dans différents secteurs effectue du 29 novembre au 4 décembre, une visite de prospection du marché jordanien à l’initiative de CONECT internationale et en collaboration avec la représentation du CEPEX à Amman et les ambassades de la Tunisie en Irak et en Jordanie.