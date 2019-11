Pour clôturer ce “Mois Tunisien du Diabète”, un symposium sur une thérapie innovante pour le traitement du diabète se tiendra, samedi 30 novembre 2019, à Tunis, à partir de 18h.

Cette rencontre sera une occasion pour présenter un produit premium qui révolutionne la prise en charge du diabète en Tunisie et qui sera bientôt mis à la disposition des médecins et des personnes diabétiques, indique un communiqué rendu public vendredi par les laboratoires Novo Nordisk.

Près de 19,8% des tunisiens âgés entre 25 et 75 ans sont atteints de diabète, rappelle la même source.

Selon les derniers chiffres présentés par l’association tunisienne d’étude et de recherche sur l’athérosclérose (ATERA), la dis-lipidémie est retrouvée chez 38,8% des sujets, l’hypertension artérielle chez 34,7%, l’obésité chez 22,3% et le diabète chez 19,8%, augmentant ainsi le risque d’atteintes cardiovasculaires.

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les diabétiques, précise la même source. Il s’agit de 50% de décès et d’invalidité chez les personnes vivantes avec le diabète et 1,8 plus de risque d’hospitalisation pour des problèmes cardiaques chez les personnes vivantes avec le diabète de plus de 20 ans.

Egalement, deux fois de plus de risques de mortalité sont enregistrés chez les personnes vivantes avec le diabète suite à des hypoglycémies sévères lors d’hospitalisation pour un syndrome coronarien aigu. S’agissant du risque des complications cardiovasculaires chez les tunisiens vivants avec le diabète, 30% des tunisiens hospitalisés pour des troubles coronariens sont atteints de diabète type 2, ajoute la même source.