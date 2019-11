L’amélioration de la gestion du Transport non régulier de personnes (TNRP) à l’échelle nationale et locale est une urgence, qui ne peut pas attendre la mise en place effective de la décentralisation. Ce mode de transport devient indispensable, face à un transport collectif régulier en déficit chronique, c’est ce qui ressort d’une étude réalisée par le ministère du Transport, en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD).

Cette étude, dont les résultats ont été présentés, mardi, lors d’une conférence, organisée à Tunis, a réitéré que “le transport non régulier de personnes devient, depuis les années 2000, une alternative de plus en plus prisée par la population pour pallier aux défaillances du réseau de transport en commun”.

En fait, nous recensons, en 2018, environ 52 000 autorisations de transport irrégulier (taxis individuels, collectifs et touristiques, ainsi que les louages), ce qui représente un taux de croissance annuel moyen variant entre 3% et 9%, selon le type de véhicule.

Selon Fabien Garcia, représentant du bureau d’études qui a réalisé ce document, cette activité de TNRP compte 46 000 emplois directs, uniquement dans le Grand Tunis, dont 60% sont des taxis individuels. Les recettes mensuelles moyennes de ces professionnels varient entre 2 500 et 3 000 dinars.

L’âge moyen du parc de ces véhicules se situe entre 6 et 10 ans, d’où l’importance d’envisager son renouvellement.

Toujours selon l’étude, ce mode de transport est de plus en plus sollicité par les usagers, surtout qu’il est plus rapide et plus disponible, en comparaison avec le transport collectif, et ce bien qu’il soit plus cher.

Toutefois, la conduite dangereuse demeure une préoccupation majeure de 1/3 des passagers, alors qu’un pourcentage important d’entre eux critiquent l’inconfort et la faible régularité des départs.

Garcia a fait savoir, aussi, que 35% des usagers de ce mode de transport sont des employés et sont des passagers réguliers, alors que 50% sont des usagers occasionnels.

Pour ce qui est des recommandations avancées par cette étude, pour mieux organiser ce secteur d’activité, le responsable a évoqué cinq chantiers se rapportant au cadre légal et organisationnel (exiger des opérateurs de respecter les cahiers de charge) ; au monitoring et la réglementation (suivre l’activité : nombre d’autorisations octroyées, le professionnalisme, la sécurité, le contrôle…) ; et à l’amélioration du confort dans les véhicules.

Il s’agit, aussi, d’étudier la tarification et d’améliorer les conditions de stationnement. Dans ce cadre, il a fait savoir que les stations ne peuvent pas contenir la totalité des véhicules et sont dépourvues de périmètres de protection.

A noter que cette étude, lancée en 2018 dans 8 gouvernorats (Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Médenine, Sousse, Monastir et Jendouba), a été financée par l’AFD dans le cadre de la coopération française grâce à des Fonds d’Expertise Technique et d’Echanges (FEXTE).

Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’une mobilité urbaine durable en Tunisie.