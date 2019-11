Après avoir évoqué, dans notre premier article, les grandes lignes des Journées de l’entreprise dans leur 34ème édition, dans ce second article nous parlons des panels 2, 3 et 4 concoctés par l’IACE.

«Crise sociale : quel modèle d’inclusion adopter?», c’est l’intitulé du 2ème panel. L’IACE explique : “La montée de la pauvreté, de la marginalisation et des inégalités ont réactivé le débat sur la pertinence des politiques sociales et de la question d’inclusion. De ce fait, la discussion portera essentiellement sur le rôle de l’Etat pour réduire l’exclusion et les disparités“.

Pour en débattre, Beverley SCHÄFER (vice-présidente du Parlement et ancienne ministre des Opportunités économiques, Cap-Occidental d’Afrique du Sud), Leila BEN GACEM (entrepreneure Social, Tunisie) et Ghazi EL BICHE (CEO, Van Laack, Tunisie).

Quant au 3ème panel, il porte sur la «crise technologique et transformation digitale de l’Etat». Le digital est en train de toucher et impacter l’économie dans son ensemble : secteurs, filières, métiers, emplois, croissance. Par conséquent, la transformation numérique de l’Etat devient une nécessité.

Ce panel traitera des stratégies à adopter pour réussir cette transformation digitale et vaincre les résistances.

Les intervenants en sont Houbeb AJMI (directrice générale de l’Université centrale, Tunisie), René TAMMIST (ancien ministre de l’Entrepreneuriat et de la Technologie d’information de l’Estonie), Ravindra ADI (président de la Fondation Smart Cities en Inde) et Willem Clappaert, (leader des Solutions industrielles pour le gouvernement, IBM).

Et enfin, le 4ème et dernier panel abordera la question de la «Crise des valeurs : vers un Etat régulateur». Le management de l’IACE estime que «les graves crises politique, économique et sociale que connaît aujourd’hui notre pays sont associées en grande partie à une perte des valeurs civiques et morales. Dans ce contexte, une analyse plus profonde des mesures s’impose, afin de faire face à cette crise des valeurs».

Pour en débattre, on retrouvera deux anciens dirigeants d’organisations nationales tunisiennes, en l’occurrence Wided BOUCHAMAOUI (ancienne présidente de l’UTICA) et Houcine ABASSI (ancien secrétaire général de l’UGTT) –ce qui nous promet une belle empoignade-, puis une experte anticorruption, la française Nicola EHLERMANN.

A travers ces différents panels de discussion, l’Institut arabe arabe des chefs d’entreprise (IACE) espère, comme à l’accoutumée, sortir avec des recommandations à même d’aider l’Etat à jouer son rôle…

Lire aussi: Journées de l’entreprise 2019 : L’IACE remet sur le tapis le rôle de l’Etat pour une sortie de crise