S’adapter ou mourir, c’est le défi auquel sont aujourd’hui confrontées les entreprises qui évoluent dans un environnement incertain et dans un contexte international, le moins qu’on puisse dire périlleux, et qui menacerait même la stabilité financière internationale selon certains experts.

Le thème choisi pour la 38ème édition des “Journées de l’Entreprise” cette année a été : “L’Entreprise et les Grands Changements : Adaptation et Opportunités”

“Les changements géopolitiques, géostratégiques ont un impact direct sur les entreprises dans notre pays tout comme les différentes révisions des cadres réglementaires et légaux dont les réglementations commerciales et de travail, d’où l’importance pour nous d’accompagner toutes les évolutions internationales ou nationales” a déclaré Amine Ben Ayed, président de l’IACE.

La capacité d’adaptation permet aux entreprises de s’adapter efficacement aux changements, géopolitiques, impact des nouvelles technologies, de l’IA, des nouvelles pratiques commerciales, des tendances des marchés et des réglementations. Savoir s’adapter permet aux entreprises de faire une transition réussie et d’ajuster leurs managements et stratégies aux mutations rapides du monde et d’améliorer produits et services pour rester pertinente.

Dans l’incertitude, les entreprises doivent apprendre à tirer leur épingle du jeu, trouver des opportunités là où on pensait rencontrer des obstacles, user d’agilité et s’améliorer constamment.

“Le but de ces journées est de mettre en place un réseau d’actions et d’échanges pour le bien des entreprises” a conclu Nejia Gharbi et Coordinatrice des journées de l’Entreprise.

Un véritable changement, c’est de cela qu’a besoin le paysage entrepreneurial national, espérons que les journées de l’entreprise placées sous le haut patronage du président de la République représenté par Kamel Madouri, Chef du Gouvernement initieront ce changement.

A.B.A