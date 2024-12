Des formations accélérées sur l’Intelligence artificielle (IA) et la réduction des émissions de carbone ont été dispensées par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) en faveur d’un nombre de directeurs exécutifs de sociétés.

Organisées dans le cadre de la 38ème édition des Journées de l’Entreprise tenue, du 5 au 7 décembre 2024, sous le thème «l’Entreprise et les Grands changements : Adaptation et Opportunités», ces formations visent à doter les responsables d’entreprises des compétences nécessaires à la réalisation, l’évaluation et le développement des projets dans les domaines de l’IA et de la réduction des émissions de carbone.

Le directeur général adjoint de la société Misfat Filtration, Mohamed Guermazi a mis l’accent sur l’importance de l’élimination de dioxyde de carbone de l’environnement, notamment par les industriels.

Il a rappelé que dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN), la Tunisie s’est fixée l’objectif de réduire ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 45 pour cent d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010.

Il a souligné que l’adhésion des entreprises industrielles tunisiennes exportatrices vers le marché européen sont appelées à respecter, d’ici 2026, leur empreinte carbone pour poursuivre leurs échanges avec l’UE.

De son côté la vice-présidente de l’IACE, Houbeb Ajmi a estimé que l’utilisation de l’IA par les entreprises est devenue une urgence pour développer la performance individuelle de ses employés et la société en général.

Elle a appelé les chefs d’entreprises à assurer la formation du personnel, à rendre accessible l’information numérique et à bénéficier de ses avantages.