L’Agence Business France, en étroite collaboration avec la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONDE) et l’Office National de l’Assainissement (ONAS), organise, du 19 au 21 novembre 2019, à Tunis, un séminaire technique sur l’eau et l’assainissement, suivi de sessions de contacts d’affaires pour 17 entreprises françaises intéressées de connaître les projets de développement en Tunisie et aussi en Algérie, en Egypte, au Nigéria, en Mauritanie et au Sénégal.

Cet événement comptera sur la présence d’autorités et opérateurs tunisiens, de l’organisation « Arab Countries Water Utilities Association » et des cinq pays africains invités.

Il a pour objectif de faire un état des lieux des infrastructures d’eaux et d’assainissement et aussi de connaître par pays les orientations et projets d’investissement dans le cadre des différents plans de modernisation. Il s’agira enfin de présenter les solutions de financement existantes, notamment de la part des fonds bilatéraux et multilatéraux présents en Tunisie et en Afrique.

« Nous avons souhaité organiser un séminaire technique et une mission d’entreprises du secteur eau et assainissement en Tunisie car d’une part ce pays a fait d’importants investissements pour développer son infrastructure et a acquis, grâce à la SONEDE et à l’ONAS, une expérience technique de qualité ; et d’autre part, nous avons également souhaité inviter d’autres pays d’Afrique où les investissements dans les prochaines années seront importants », souligne Olivier PRADET, Directeur du Bureau Business France, près l’Ambassade de France en Tunisie.

Pour assister aux échanges organisés dans le cadre du séminaire technique, il est recommandé de s’inscrire préalablement à l’adresse suivante : tunis@businessfrance.fr

A Propos de Business France:

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires.