Nefta, son désert, sa musique et sa pléiade d’artistes se sont lus sur toutes les lèvres récemment. À l’occasion de la 3ème édition du festival des Dunes électroniques, MG Motors a fait sensation avec ses installations mariant futurisme et Art.

MG Motors : Fervente supportrice des jeunes !

Après les projets « The Tunisians » et « La Fête de la musique pour tous », c’est à la musique électronique que MG a décidé de s’allier. Occasion rêvée pour présenter son nouveau joyau à la pointe de la technologie !

Les dunistes ont ainsi pu découvrir en exclusivité la toute première voiture électrique du constructeur dans un décor inédit.

Quand technologie rime avec écologie

Combiner responsabilité écologique avec prouesses technologiques : tel fut le défi relevé par la marque MG en fabricant la EZS qui se présente comme une évolution entièrement électrique du SUV compact MG ZS.

Présenter la EZS aux Dunes électroniques est hautement symbolique, puisque le festival défend la cause environnementale et entend mettre en place des actions éco-responsables, événement qui permettra aussi d’en apprendre davantage sur les caractéristiques du nouveau-né de la marque.

Belle, puissante… et pas que !

Équipée d’un impressionnant moteur de 110 kW alimenté par une batterie en lithium-ion de 44,5 kWh -pouvant être chargée à 80% en 43 minutes lorsqu’elle est branchée sur un chargeur rapide de 50 kW, elle promet une autonomie de 262 km sur une seule charge.

Lorsqu’elle est chargée avec un boîtier mural domestique de 7 kW, le temps de charge est de six heures et demie.

Avec son look avant-gardiste, elle se distingue par un port de charge intégré, un nouveau badge et de nouvelles jantes en alliage diamantées. L’avant de la voiture est imposant avec des terminaisons futuristes. La MG EZS sera ainsi l’un des tout premiers SUV entièrement électriques en Tunisie dotés de la technologie OTA (Over The Air).

La EZS conserve la même sensation que son homologue essence et ressemble à un SUV impressionnant dans tous les contextes qui a fait l’objet de tests approfondis et répond aux normes de certification européennes et aux exigences réglementaires.

A propos de MORRIS GARAGES Tunisie

La société Meninx OIS, distributeur officiel de la marque MORRIS GARAGES en Tunisie, a pour objectif de développer un portefeuille de modèles répondant aux besoins des consommateurs tunisiens ainsi qu’une expérience qui place la satisfaction du client au cœur de sa stratégie.

Le service après-vente se trouve au showroom de la marque situé à La Charguia 1 à Tunis. Emprunts de fraîcheur et de modernité, les modèles MG se distinguent par l’élégance de leur style, leur confort à bord, leur niveau de sécurité, leur motorisation performante, leur robustesse et surtout par le rapport qualité/prix qu’ils offrent.