Un an après avoir introduit la marque Cupra en Tunisie, Ennakl Automobiles a l’honneur d’annoncer l’inauguration de son tout premier « Cupra Garage » à Ain Zaghouan, Route de la Marsa. Cet espace, entièrement dédié à l’essence même de la sportivité et de la performance automobile, représente un jalon significatif dans l’expansion de Cupra en Tunisie.

En dévoilant son Cupra Garage en Tunisie, la marque aspire à créer une expérience automobile inédite pour les Tunisiens. Elle souhaite que ses clients ressentent la passion, l’émotion et la puissance à travers chaque modèle Cupra. L’objectif est de susciter un enthousiasme qui transcende les rêves des amateurs d’automobiles et les inspire en démontrant que la sportivité peut devenir une réalité tangible dans l’univers de cette marque.

Dans cet esprit, M. Mohamed Anouar Ben Ammar, le Directeur Général d’Ennakl Automobiles, a déclaré : « Cupra est une marque qui repousse les frontières de la sportivité et de la performance. Nous sommes fiers d’inaugurer notre premier « Cupra Garage » en Tunisie, cela témoigne de notre engagement envers les passionnés de l’automobile dans le pays. Notre identité se manifeste à travers chaque véhicule que nous commercialisons, et nous sommes impatients de partager cette passion avec nos clients tunisiens. »

Par ailleurs, son introduction sur le marché tunisien vise à répondre aux besoins et aux désirs des automobilistes qui cherchent des véhicules alliant puissance et utilité au quotidien. La marque commercialise aujourd’hui deux modèles, la Cupra Leon & la Cupra Formentor. Ils incarnent ses valeurs fondamentales, telles que la passion, la précision, la détermination et le courage, tout en offrant des produits de haute qualité correspondant aux attentes de sa clientèle tunisienne.

Cupra, Une nouvelle génération automobile

Cupra transcende l’identité traditionnelle d’une simple marque automobile pour devenir une expérience de conduite véritablement passionnante.

Les véhicules Cupra symbolisent parfaitement l’union de la puissance, de l’agilité et de l’émotion de la conduite automobile, tout en reflétant également l’élégance et l’excellence technologique.

La marque Cupra incarne l’exclusivité, la sophistication et l’excellence en matière de performance automobile. Elle ne se limite pas à séduire uniquement les amateurs de voitures de sport, mais s’adresse également à ceux qui recherchent un équilibre parfait entre des performances de haut niveau, une maniabilité exceptionnelle et une praticité adaptée à leur quotidien.

Ennakl Automobiles : Des services diversifiés & des solutions de mobilité

Ennakl Automobiles, concessionnaire officiel en Tunisie de la marque Cupra, s’est forgé une réputation d’excellence dans le secteur automobile. Le groupe a constamment élargi sa gamme de services. Cette diversification demeure une priorité absolue, allant de la vente de voitures à la fourniture de pièces et de services, en passant par la location courte et longue durée, l’achat de voitures d’occasion et la vente de voitures usagées. Cette expansion de l’offre de services vise à fournir des solutions globales de mobilité.

De plus, Ennakl Automobiles vise la mobilité durable en introduisant des véhicules électriques sur le marché tunisien et en investissant dans des infrastructures de recharge. L’objectif est de devenir un partenaire de confiance dans la mobilité des clients, en les accompagnant tout au long de leurs trajets quotidiens, de leurs sorties en famille ou de leurs aventures sportives. La sécurité et la satisfaction et des clients sont au cœur de la mission de l’entreprise.

À propos de Cupra :

Cupra est une marque automobile premium du groupe allemand Volkswagen. Fondée sur les valeurs de la performance, de l’innovation et du talent, Cupra repousse les limites de la sportivité pour créer une expérience de conduite inégalée. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.cupraofficial.tn/ou rendez-vous sur les pages Facebook CUPRA TN& Instagram Cupra_tunisia.