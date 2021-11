Quelque 49 514 véhicules de tous types ont été commercialisés en Tunisie par les différents concessionnaires durant les 10 premiers mois de 2021, contre 39 024 véhicules durant la même période de l’année 2020, soit une progression de 27%.

Selon la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles, 3 marques asiatiques ont occupé les premiers rangs.

Entre temps, 5 autres marques également asiatiques ont présenté au ministère du Commerce des demandes d’autorisation d’exportation de voitures vers la Tunisie.

Durant la même période (10 premiers mois 2021), 7571 voitures populaires ont été commercialisées contre 5 854 au cours des 10 premiers mois de 2020.

La Chambre oeuvre en collaboration avec le ministère du commerce et la douane à réduire les taxes sur l’importation des voitures 5 chevaux afin de rapprocher leurs prix de ceux des voitures populaires (4 chevaux). A cet égard, la différence des prix entre les deux types de véhicule est de l’ordre 15 000 dinars.

Par ailleurs, une baisse des prix des voitures hybrides (utilisant le carburant et l’électricité) est programmée dans la loi des finances de 2022 et devrait atteindre 50%. L’adoption de cette mesure est de nature à encourager la commercialisation des voitures écologiques en Tunisie et devrait permettre de de réduire progressivement, le prix du carburant d’autant que ce genre de voiture est mois consommateur d’hydrocarbures.

Quant aux voitures électriques, leur consommation nécessite la mise en place de l’infrastructure nécessaire notamment, les bornes de recharge.

A cet égard, la chambre mène en collaboration avec l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie un projet dans ce domaine, d’après la même source.