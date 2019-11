Lundi 18 novembre, 143 députés ont voté, lors d’une séance plénière à l’ARP, pour la formation d’une commission provisoire chargée d’étudier le projet de la Loi de finances complémentaire (LFC) 2019, et ceux du budget de l’Etat et de la loi de finances 2020. Un seul député a voté contre et 4 se sont abstenus.

Formée directement par le président de l’ARP, la commission a commencé à définir son programme de travail pour la période à venir.

Elle compte 22 membres, dont 5 relevant du mouvement Ennahdha (Faycel Derbel, rapporteur, Moez El Haj Rhouma, Oussama Esseghir, Samira Hmid et Yamina Zoghlami), et quatre membres du parti Cœur de la Tunisie (Iyadh Elloumi, président, Samira Beizigue, Meriem Laghmani et Sihem Macherki).

Le parti Courant démocrate est présent aussi avec Mohamed Ammar et Hichem Ajbouni (vice-président); idem pour la Coalition de la dignité (Mondher Ben Atia et Fakher Chouikhi), le Parti destourien libre (Lamia Jaidane et Mejdi Boudhina), Mouvement du Peuple (Haikel Mekky et Kamel Habib Fraj), Tahya Tounes (Hédi Makni et Marouan Felfal).

Trois autres membres ont été sélectionnés du reste des partis, coalitions et listes indépendantes de l’ARP (Adnene Ben Ibrahim, Ali Hermassi et Mongi Rahoui).

A noter qu’une fois ces projets de loi (le projet de la Loi de finances complémentaire 2019 et ceux du budget de l’Etat et de la loi de finances 2020) soumis à l’examen en plénière à l’ARP et adoptés, ladite commission provisoire sera dissoute.