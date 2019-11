Le nouveau décret gouvernemental portant organisation de l’exploitation des officines de détail devrait permettre la création de 140 nouvelles pharmacies et réparties sur la base du nombre d’habitants, du chiffre d’affaires et des besoins du secteur de la santé publique. Ce décret vient d’être publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), annonce Chedli Fendri, président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOPT).

En effet, ce décret gouvernemental (n° 1013 de l’année 2019), portant organisation de l’exploitation des officines de détail, s’insère dans le cadre de la révision des critères retenus pour l’ouverture des pharmacies d’officine, a indiqué Fendri, ajoutant que la révision de ce décret publié pour la première fois en 1992, s’effectue périodiquement à intervalle d’une durée maximale de 10 ans.

Conformément au nouveau décret, 140 pharmacies ont été autorisées à entrer en service alors que des autorisations d’exploitation seront accordées chaque année à un nombre de pharmacies variant entre 40 et 50.

Il a expliqué que l’augmentation du nombre des pharmacies s’est opérée sur la base de critères objectifs et scientifiques en rapport avec le nombre d’habitants présents dans les délégations et municipalités, et qui s’est appuyé sur les statistiques officielles de l’Institut national de la statistique (INS) ainsi que sur les chiffres d’affaires des pharmacies situées dans les districts concernés, “des données fournies par le ministère des Finances”, a t-il indiqué.

Fendri indique également que la publication de ce décret était prévue en 2017, justifiant le report de sa publication par la succession des ministres à la tête du département de la Santé.

Le décret gouvernemental portant organisation de l’exploitation des pharmacies de détail, stipule la répartition des autorisations attribuées en deux catégories. D’abord, la catégorie A, pour les pharmacies de jour, et la catégorie B, pour les pharmacies de nuit.

Les autorisations d’exploitation des pharmacies de détail seront attribuées sur décision du ministre de la Santé, en concertation avec le CNOPT, sous condition de fixer le nombre d’autorisations attribuées aux pharmacies de catégorie A, sur la base du nombre d’habitants dans les délégations.