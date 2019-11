Les sites archéologiques de Carthage, Sidi Bou Saïd et la médina de Tunis ont été investis, jeudi, par les croisiéristes ayant accosté au port de la Goulette à bord de l’Amera de l’armateur Mediterranean Shipping Compagny (MSC).

Selon le ministère des Affaires Culturelles, l’accueil des touristes a été à partir du port de la Goulette, par le personnel de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC). L’agence œuvre à la mise en application de la politique culturelle en matière de sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel et historique du pays.

Le ministère indique que ce bateau de croisière venant de Malte constitue le premier à avoir accosté en Tunisie depuis le mois de mars 2015. Quelque 1 090 touristes dont 644 sont de nationalité allemande sont à bord du bateau, selon un chiffre du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

La rupture des croisiéristes qui a duré près de cinq ans avait été en lien avec la situation sécuritaire dans le pays au lendemain de la révolution. Ce retour sur la Tunisie témoigne d’une destination sûre pour les armateurs et leur clientèle.

Ces visites s’inscrivent dans le cadre du circuit touristique et culturel souvent proposées aux touristes. Outre les visites des sites archéologiques, il est proposé aux croisiéristes une visite au village touristique de la Goulette et au village pittoresque de Sidi Bou Saïd et lieu de vente des produits d’artisanat.

La visite de la médina de Tunis constitue un passage obligatoire pour les visiteurs étrangers, le temps de faire le tour des principaux monuments historiques. La mosquée de la Zitouna et l’activité culturelle et artistique qu’offre la vieille cité sont des points d’attraction pour les visiteurs étrangers.

Le tourisme de croisière est un créneau porteur qui permet une dynamique occasionnelle pour le tourisme culturel. Un constat qui s’explique par une activité en berne des croisiéristes sur la destination Tunisie alors que la grosse part des croisières se passe actuellement sur d’autres destinations.

Après les 900 000 croisiéristes venus en 2010, l’affluence avait chuté entre 2012 et 2014 pour se situer entre 450 et 600 000 touristes. Une courbe descendante durant toutes les dernières années qui avaient rendu difficile la chance de redémarrer sur les chiffres des anciennes statistiques.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, a annoncé jeudi, la relance du tourisme de croisière pour la période à venir.

Le nombre de bateaux de croisière qui devraient accoster à la Goulette sera revu à la hausse pour renouer avec les près de un million de touristes enregistrés en 2010. Une évolution qui ne manquera pas d’avoir des retombées sur le tourisme culturel et la richesse patrimoniale et archéologique dans le pays qui constitue un point d’attraction ciblant beaucoup plus le tourisme balnéaire dans les unités hôtelières.

Cette réalité met à l’écart le riche patrimoine historique et archéologique dans les zones antérieures qui demeurent peu sinon rarement visitées, sauf par les voyageurs solitaires.