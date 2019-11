Le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des grandes réformes, Taoufik Rajhi, a plaidé, jeudi 15 novembre, en faveur de l’amendement de la loi n°9 de 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics en adoptant une approche participative.

“L’objectif recherché est de trouver des solutions pérennes à ces entreprises qui se heurtent à des difficultés économiques et d’améliorer leurs prestations”, a expliqué Rajhi lors d’une conférence tenue à Tunis sur le thème “Pour une meilleure gouvernance au sein des entreprises publiques”.

La révision de cette loi permettra, selon lui, aux entreprises publiques de retrouver leur rôle efficient dans le développement de l’économie nationale, rappelant que ces établissements étaient considérées comme une véritable locomotive de développement, de création d’emplois et de lutte contre les disparités régionales pendant les décennies qui ont suivi l’indépendance.

D’après Rajhi, les programmes de restructuration de ces entreprises ne doivent pas se limiter uniquement à l’assainissement social, mais doivent se focaliser aussi sur le développement de leur gouvernance et leur gestion.

Cette conférence vise à examiner le projet d’amendement de la loi n°9 de 1989 qui sera soumis à l’approbation du conseil ministériel.

Ce projet d’amendement propose de développer la gouvernance interne des entreprises publiques, instaurer des commissions internes de lutte contre la corruption et de choisir les membres du conseil d’administration par voie de concours et en fonction de l’expérience et des compétences.

Il prévoit aussi d’assouplir les règles des marchés publics et de gestion des ressources humaines, d’instaurer un dialogue social entre les dirigeants des entreprises et la partie syndicale et de revoir la structure financière de ces entreprises.