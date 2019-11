EuroRepar Car Service, enseigne du Groupe PSA continue de développer son réseau en Tunisie en apportant un service de proximité pour les opérations d’entretien et de réparation toutes marques.

Aujourd’hui, ERCS Tunisie a officiellement inauguré une nouvelle agence située à la capitale, dans la délégation de Sidi Hassine.

Le Point de Services « IDEAL DE L’EQUIPEMENT ET MAINTENANCE » rejoint un réseau mondial de plus de 4500 garages.

En Tunisie, EuroRepar Car Service s’implante déjà avec plus de 15 points de services sur l’ensemble du territoire tunisien offrant une riche gamme de pièces de rechange toutes marques bénéficiant du savoir-faire du groupe français.

La réussite de l’implantation de cette marque mise sur des clients pragmatiques cherchant une offre d’entretien et de réparation automobile moins chère tout en souhaitant être rassurés par la qualité d’une enseigne internationale. D’ailleurs la marque séduit déjà en Tunisie les clients taxis et louages qui ont participé à l’inauguration du nouveau point de services.

Le point de services de 280 m2 propose 3 baies avec des opérations de diagnostic, entretien, et réparations mécaniques diverses. La nouvelle agence vous fait bénéficier de pièces toutes marques avec une garantie de 2 ans.

Une équipe de 6 techniciens et managers, formés aux standards de la marque, vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi jusqu’à 15h30. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en ligne depuis le site web www.eurorepar.tn pour gagner du temps sur vos opérations.

L’inauguration a été célébrée en présence de Mohamed Kamel Boujeh, le délégué de Sidi Hassine, Khalifa Guennichi et Taoufik Dkhil, les co-gérants de AAS, représentant officiel de EuroRepar Car Service en Tunisie, et de Chokri Dridi, directeur commercial et marketing de OLA ENERGY.

Les cogérants Mme Hiba Hezzi et M. Haythem Melki, ont tenu à remercier l’engagement et le soutien des marques EuroRepar Car Service et OLA ENERGY dans la réussite de son projet.

Chez l’agence « IDEAL DE L’EQUIPEMENT ET MAINTENANCE », vous profitez des lubrifiants OLA ENERGY et Mobil dans le cadre d’un partenariat entre OLA Energy Tunisie et AAS.

Ce partenariat vise à mettre en place une stratégie de développement visant à former les agents du réseau Eurorepar et à étendre le nombre de points de vente des lubrifiants OLA Energy et Mobil via le réseau Eurorepar Car Service.