La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi 12 novembre 2019, sur un territoire négatif où le TUNINDEX perd 0,13 % à hauteur de 6 994,52 points dans un volume total de 2,312 millions de dinars( MD), selon MCP.

A la Hausse, le titre CEREALIS qui, a réalisé le plus fort volume ainsi que la plus forte hausse de la séance, a drainé 0,482 MD de ses capitaux à 5,67 D avec une montée de 5,98%, suivi UADH qui a augmenté de 5,26 % à 1 D.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING quant à lui a réalisé un relèvement de 4 % à 0,26 D.

Dans le vert, les titres CELLCOM et les AMS ont gagné respectivement 3,79 % et 3,22% pour clôturer à 3,28 D et 0,64 D.

A la baisse, le titre TUNISAIR a réalisé une chute 4,41 % à 0,65 D, suivi par AETECH qui a réalisé un déclin de 3,57 % à 0,27 D. Le titre MAGASIN GENERAL quant à lui a réalisé une chute de 3 % à 27,16 D.

Dans le rouge, les titres ELECTROSTAR et ALKIMIA ont réalisé une baisse respective de 2,99 % et 2,97 % à 1,62 D et 42,68 D.