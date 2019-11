Fort de son expérience dans le secteur financier, Mokdadi Hamadi, ancien directeur de banque et PDG de sociétés financières, adresse une lettre-proposition en 15 points au nouveau président de la République, Kaïs Saïed. Et ce en guise de contribution à l’amélioration du quotidien de nos compatriotes.

Ma contribution s’inscrit dans ce cadre pour dire que:

– Le microcrédit représente un levier très important pour endiguer la pauvreté. A soutenir le mécanisme en place développé par les sociétés de microcrédit.

– La participation du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) au Conseil de la sécurité nationale pourrait être judicieuse.

– Une réunion périodique (tous les 2 mois par exemple) avec les principales organisations nationales (UTICA – UGTT – UTAP) est fort intéressante pour les décideurs qui cherchent un large consensus économique et social.

– Une initiative présidentielle d’éradication des gourbis au niveau national serait un atout pour aider les familles surtout les enfants à mieux se loger et se sentir dignes de vivre correctement.

– Le développement du transport ferroviaire, notamment vers le centre du pays (demande pressante des habitants des régions du centre de la Tunisie via la ville de Kairouan), fera le bonheur de millions de personnes en facilitant leurs déplacements quotidiens.

– Les dossiers des biens confisqués : un process de régularisation plus souple et plus efficace.

– Les retraités : trouver un allègement de l’impôt sur les pensions (ils ont payé tout au long de leur carrière) comme par exemple instaurer un taux unifié avec une exonération pour un revenu de moins de 10 mille dinars par an et ce pour contrecarrer la baisse des émoluments et par ricochet améliorer leur niveau de vie.

– Création du Conseil économique et social est important pour une cohérence des stratégies de développement.

– Au niveau des gouvernorats : renforcement des entités de développement régionales par la restructuration des conseils régionaux économiques et sociaux.

– Donner plus d’efficacité à l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) qui aura le rôle d’écoute des jeunes et des décideurs, et par ricochet alimenter la présidence de la République et le gouvernement des nouvelles stratégies de développement.

– Création d’une agence nationale de la dette extérieure pour mieux cerner les besoins du pays.

– Audit annuel du budget surtout que les recettes sont annuelles (impôts, taxes et endettement …), mais les dépenses tardent à donner leurs effets sur la vie des citoyens. Un décalage à maîtriser pour une croissance soutenue.

– Rehausser l’économie sociétale à un niveau qualitatif pour endiguer les disparités entre les régions.

– Nécessité de créer une entité indépendante au niveau national pour tracer les stratégies du gouvernement.

– Lutter contre le blocage de la production des unités vitales dans le pays par l’application de la loi n°74.

En espérant être entendu, je serais dans la dynamique intellectuelle pour d’autres propositions.

Mokdadi Hamadi

Diplômé des universités parisiennes en économie, banque et finance

Ancien PDG de sociétés financières