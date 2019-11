A vingt minutes du centre-ville de Tunis, sur l’autoroute A1 (banlieue sud de Tunis), AZUR CITY le premier centre commercial de nouvelle génération accueillera très prochainement plus de 100 enseignes locales et internationales dont les très attendues H&M et STARBUCKS ainsi qu’un hypermarché Géant de 10 000 m².

Azur City sera doté d’un WiFi gratuit pour le confort de ses visiteurs et d’une offre de loisir et de divertissement inédite en Tunisie qui apportera une proposition nouvelle à la banlieue sud de Tunis : un multiplexe Pathé doté de 6 salles de cinéma dont la première salle de type IMAX en Tunisie, un parc d’attraction fonctionnant douze mois par an dans un environnement couvert et climatisé de plus de 3000 m² en plus des animations auxquelles les visiteurs auront accès tout au long de l’année.

La principale caractéristique d’AZUR CITY est sa localisation unique avec une zone de chalandise de plus de 1,5 millions d’habitants et ses accès faciles à partir de l’autoroute A1. Le centre bénéficiera de plus de 2 600 places de parking dont 600 places couvertes.

Avec plus de 200 Millions de dinars, ce nouvel investissement du Groupe Mabrouk permettra la création de plus de 2 000 emplois directs et développera fortement le commerce formel.