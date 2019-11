Le coup d’envoi du programme “Essaha Aziza” (santé précieuse) a été donné, mardi 5 novembre, dans les gouvernorats du Grand Tunis, dans le cadre du programme d’appui à la première ligne de santé publique, préalablement lancé par le ministère de la Santé, dans neuf gouvernorats.

Le projet en question mobilisera des fonds de l’ordre de 20 millions d’euros sous forme de don de l’Union européenne, dont 13 millions d’euros seront alloués à l’acquisition d’équipements médicaux pour la mise à niveau de la première ligne sanitaire regroupant les hôpitaux locaux, les dispensaires et les complexes de santé afin d’améliorer les services sanitaires directes fournis aux citoyens des zones intérieures et des quartiers populaires.

Le projet concerne les gouvernorats de Tunis, La Manouba, Ben Arous, Ariana, Kébili, Gabès, Médenine, Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine, Le Kef, Jendouba et Siliana.

Dans une déclaration à la TAP, la directrice nationale du programme, Leila Arabi Daghri, a indiqué que le projet s’articule autour de trois axes principaux, dont le premier consiste à doter les établissements sanitaires concernés du matériel et des équipements nécessaires.

Le second porte sur le développement des capacités des médecins de première ligne et l’élaboration d’études dans le domaine de la santé, tandis que le troisième vise à associer toutes les composantes de la société civile qui ont participé à la mise en œuvre du projet “Sehati” (Ma santé).

Le programme “Sehati” s’inscrit dans le cadre d’un programme national d’appui au secteur de la santé, lancé en Tunisie en 2011. Il repose sur l’association de la société civile aux efforts visant à une meilleure compréhension des besoins du citoyens en matière de santé au niveau local et à adapter les projets aux besoins réels des patients.

Pour sa part, la ministre de la Santé par intérim, Sonia Bechikh, a indiqué que la Tunisie compte 2182 centres de santé de base et 109 hôpitaux locaux, soulignant l’importance de la première ligne du système de santé. Elle a ajouté que dans le cadre dudit programme, des sessions de formation seront organisées au profit des cadres médicaux et paramédicaux afin de les initier à l’usage du nouveau matériel, et pour les tenir au courant des dernières avancées dans le domaine de la santé.

Dans cette même perspective, les hôpitaux locaux seront dotés d’une nouvelle flotte d’ambulances ainsi que de l’appui logistique nécessaire, a fait savoir Bechikh, outre la numérisation des services de santé et l’instauration des bases d’une bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

La ministre a expliqué que les 13 gouvernorats concernés par le programme “Essaha Aziza” n’ont pas bénéficié d’un projet similaire lancé en 2015 avec l’appui de l’UE au profit de 13 autres gouvernorats.