Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a élaboré deux spots publicitaires visant à faire connaître le Fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles dont l’entrée en vigueur a été annoncée le 28 octobre 2019.

A travers ces deux spots de sensibilisation, le département de l’Agriculture veut encourager les agriculteurs et les marins-pêcheurs à adhérer à ce Fonds, d’autant que deux conventions stipulant le démarrage des services d’assurance ont été signées entre les ministères de l’Agriculture et des Finances et la CTAMA (Caisse tunisienne d’assurances mutuelles agricoles).

La CTAMA sera chargée de la gestion du fonds qui couvre les cultures irriguées et pluviales, l’élevage des animaux, ainsi que les produits agricoles et maritimes.

Le taux maximal des dédommagements accordés par la CTAMA est de 60% de la valeur de la production ou du montant des dépenses de production déclarées ou déduites du taux des dommages.

Le secteur de l’Agriculture est impacté directement par les changements climatiques que le monde connaît, ce qui le confronte à plusieurs calamités naturelles, telles que la sécheresse et les inondations causant de grandes pertes matérielles, lesquelles ont des effets déplorables sur les ressources naturelles et les niveaux de production et par conséquent le revenu de l’agriculteur et du marin-pêcheur ainsi que l’approvisionnement des marchés et la consommation.

De gros dégâts sont causés à l’agriculteur accompagnés de l’absence d’un système d’assurance agricole lui permettant le dédommagement des pertes subies, ce qui mènerait à sa débâcle et au déséquilibre du système agricole et économique.

Le ministre de l’Agriculture, Samir Taieb, a affirmé que le coût total des dégâts résultant des catastrophes naturelles, notamment celles non assurées a atteint, au cours des huit dernières années, 345 millions de dinars (MDT) par an. Le total des aides conjoncturelles pour réparer les dommages agricoles prélevées sur le budget de l’Etat s’élève à environ 131 MDT avec une moyenne de 16,4 MDT par an.

De son côté, le directeur général de la CTAMA, Lamjed Boukhris a promis que la Caisse sera proche des agriculteurs, à la faveur de la présence de plus de 140 agences la représentant, ajoutant qu’une ligne verte sera mise à la disposition des agriculteurs pour se renseigner sur la méthode d’indemnisation en cas de survenue d’une catastrophe naturelle.

Le fonds des catastrophes naturelles est financé par une subvention de 30 MDT du budget de l’Etat, un droit solidaire de 1% appliqué sur certains produits agricoles, ainsi que les contributions des adhérents au fonds, fixées à 2,5% des dépenses de production ou de la valeur du produit déclaré.