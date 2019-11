Après trois ans d’absence, les Dunes électroniques reviennent en Tunisie, à Nefta/Tozeur, dans les dunes d’Ong Jmel, et ce les 16 et 17 novembre 2019.

Le programme prévoit 30 heures de musique non stop | Plus de 30 artistes sur 2 scènes. Pour un avant-goût, les organisateurs annoncent déjà quatre noms: Luciano, Apollonia, Behrouz et Adam Port.

Considéré comme l’un des DJ et interprètes les plus influents au monde, Luciano a toujours été à la pointe de la musique électronique.

Depuis son apparition à la Love Parade de Santiago et son retour en Europe à l’âge de 21 ans, il a présenté son mélange unique de techno et de grooves latins aux foules du monde entier.

Luciano compte depuis longtemps dans le paysage musical mondial et n’a pas fini de marquer de son empreinte toute une génération.

Avec des sets marathon aux quatre coins du monde (Awakenings, Panorama Bar, Fabric, DC10 Ibiza…), les trois artistes d’Apollonia au talent fou sont souvent considérés comme l’un des supergroupes les plus connus de la scène underground.

Composé de Shonky, Dan Ghenacia et Dyed Soundorom, Apollonia voit le jour en 2012 du côté de Paris. Avec une vie dorénavant entre Berlin et Ibiza, Apollonia continue d’écrire l’histoire de la musique électronique grâce à une carrière vertigineuse.

Myriades de sous-genres musicaux, l’univers de Behrouz est d’une complexité infinie. Véritable conteur, il tisse des récits complexes grâce à ses platines depuis près de trois décennies. Behrouz établit ainsi un lien intime avec les danseurs au travers d’arrangements éthérés et des rythmes méditatifs. Ses choix envoûtants transportent dans un voyage – chamanique – dont personne n’a vraiment envie de sortir.

Au cours des dernières années, Adam Port est à l’origine d’une série de sorties très remarquées sur différents labels, que ce soit sur Keinemusik, son label basé à Berlin en compagnie de ses collègues artistes &ME, Rampa, Reznik et du designer Monja Gentschow. Grâce à son style si particulier, il est parvenu à se faire un nom dans l’antichambre de la techno.