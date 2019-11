Le critique, journaliste, historien de cinéma et enseignant universitaire français Jean-Michel Frodon a dans le cadre d’une master class organisée dans le programme des JCC 2019 donné une “Leçon de cinéma “. Etant un des espaces de réflexion et d’échange sur le cinéma qu’offre le festival, cette master class, une section du Carthage Pro a réuni des professionnels du septième art, des cinéphiles, des cinéastes et des étudiants de cinéma et a été modérée par l’académicien, et conseiller artistique des Journées Cinématographiques de Carthage Tarek Ben Chaabene. Le thème de cette rencontre a porté sur les nouveaux enjeux du cinéma face aux défis que lui posent à mondialisation et l’innovation numérique et les nouvelles technologies.

Jean-Michel Frodon a fait un bref retour sur un siècle d’histoire du cinéma et sur son évolution accélérée au cours des dernières décennies s’interrogeant sur la place qu’occupe l’art cinématographique dans le nouveau rapport au monde instauré par le numérique et la globalisation.

Pour l’historien, le cinéma a vu sa place contestée par d’autres formes audiovisuelles et se trouve désormais à une place d’art minoritaire. Jean-Michel Frodon affirme que cet art est dans une situation critique face à un développement effréné du numérique et la mondialisation en expansion.

L’historien a émis plusieurs pistes de réflexion débattus avec le public présent autour de la nécessité de redéfinir la place du septième art, ses fonctions et son statut face à un état des lieux qui tend à globaliser ” uniformiser les imaginaires. L’auteur de “d’Horizon cinéma” a décrit cette situation comme une nouvelle crise qui doit appeler un mouvement de résistance de la part des cinéastes, des critiques et des cinéphiles en intégrant le cinéma dans un processus de construction de son propre avenir et des générations de cinéphiles à venir.

Jean-Michel Frodon est journaliste et critique de cinéma à l’hebdomadaire “Le Point” et “Le Monde” où il est responsable de la rubrique cinéma. En 2003, il devient directeur de la rédaction des Cahiers du cinéma jusqu’en 2009.

En 2014, il est nommé vice-président de la Commission d’aide aux Cinémas du monde qui dépend du CNC et de l’Institut français. Il collabore à de nombreuses revues de cinéma et intervient en conférencier régulièrement dans des établissements universitaires comme à Science Po ou l’Université de St Andrews en Ecosse.Il est membre du Conseil scientifique de La FEMIS depuis 2017.

Il est le créateur et l’animateur de l’association l’Exception, un groupe de réflexion sur le cinéma.

Il a publié une vingtaine d’ouvrages dont : La Projection nationale, Hou Hsiao-hsien, Horizon cinéma, Le Monde de Jia Zhang-ke,Crisnée, Yellow Now , Treize Ozu…

Il est à noter que cette Master Class est dans la ligne tracée par feu Nejib Ayed de multiplier les foyers de réflexion sur un cinéma en pleine mutation face à un monde qui change et elle a été dédiée à sa mémoire, comme chacune des sections de cette édition des JCC 2019 (Session NéjiB Ayed).