Toutes les stations des eaux usées en Tunisie devront adopter le procédé de traitement tertiaire à l’horizon 2028. Les premières stations seront réalisées au centre et au sud du pays, selon le ministre de l’Environnement et des Affaires locales, Mokhtar Hammami.

Le traitement tertiaire, à travers des procédés supplémentaires, réduit la pollution des eaux usées ayant subi des traitements primaires et secondaires (traitement physique, traitement chimique, ou traitement biologique supplémentaire).

La première station de traitement tertiaire a été mise en service il y a 8 mois à Mahdia. Elle a été installée moyennant un budget de 125 millions de dinars. Le coût de réalisation d’une station classique de traitement des eaux usées est estimé à seulement 91 millions de dinars.

En Tunisie, plus de 75% des eaux usées traitées (EUT) sont rejetés dans le milieu naturel (directement ou via des émissaires) et entrent à nouveau dans le cycle hydrologique ainsi que les eaux usées non-traitées en provenance des

communes non raccordées.