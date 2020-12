Un séminaire virtuel sur les technologies membranaires de traitement des eaux en milieu industriel (osmose inverse, ultrafiltration, etc.) se tiendra le 10 décembre, à l’initiative du bureau de Business France en Tunisie, en collaboration avec le Centre de recherche et technologies des eaux et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), a indiqué l’ambassade de France en Tunisie

Destiné aux professionnels (industries agroalimentaires, santé, pharmaceutiques, etc…), cet événement sera une occasion de commenter les dernières tendances technologiques, d’échanger sur les bonnes pratiques et d’interagir avec des experts techniques français et tunisiens qui seront mobilisés à cette occasion, a ajouté l’ambassade.

En parallèle, des experts du Service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie et de l’Agence française de développement (AFD) présenteront des solutions de financement adaptées à ce secteur à l’instar de la ligne de crédit française pour les PME-PMI (30 millions d’euros, soit environ 97,6 millions de dinars) et de la ligne ” Sunref ” (financement des projets transition écologique), selon la même source.