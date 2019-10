Les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat sont nombreuses en Tunisie, mais un effort d’harmonisation de leurs interventions et l’évaluation de leurs performances est nécessaire en vue de donner plus de cohérence à l’écosystème d’accompagnement. C’est ce que pense Noomen Lahimer, enseignant à MSB (Mediterranean School of Business) et expert en entreprenariat.

Intervenant à une conférence organisée mercredi 30 octobre à Tunis, par Souk At-tanmia sur le thème ” Comment harmoniser l’accompagnement à l’entreprenariat en Tunisie “, il a souligné qu'”une complémentarité publique-privée est aussi, nécessaire afin d’optimiser le processus d’accompagnement, de couvrir toutes les étapes de création d’une entreprise et de toucher au plus grand nombre de porteurs d’idées dans les régions “.

Pour sa part, Youssef Fennira, directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), a fait savoir que l’agence compte 24 espaces “Entreprendre” dédiés à l’accompagnement des entrepreneurs répartis sur tous les gouvernorats du pays, mais que ces espaces sont peu connus, faute d’une vraie politique de communication les concernant.

Fennira a aussi, épinglé ” la faible coordination entre les structures publiques et privées d’accompagnement. Ce manque de coordination brouille la perception même, de l’écosystème d’accompagnement et complique la tâche de l’entrepreneur, contraint, de faire le parcours du combattant pour identifier les structures les plus à même de répondre à ses besoins “.

Il a également dénoncé ” une faible coordination entre les structures privées d’accompagnement aux entrepreneurs, soulignant la nécessité de créer un espace commun de coordination qui regroupe toutes les composantes de l’écosystème d’accompagnement à l’entrepreneuriat afin de faciliter la tâche aux entrepreneurs”.

A ce titre, le public doit, selon lui, jouer le rôle de fédérateur et prendre la responsabilité de mettre tous les acteurs dans ce domaine autour de la même table pour réfléchir ensemble sur l’approche à suivre dans ce domaine. Une approche qui doit rompre avec la logique élitiste d’accompagnement et favoriser une logique qui donne à tous, la chance d’être accompagnés.

L’ANETI présentera, le 12 novembre 2019, la “Vision ANETI 2030” d’accompagnement aux entrepreneurs. Une vision qu’elle compte mettre en œuvre dans ses 24 espaces “Entreprendre” et partager avec tous les acteurs d’accompagnement à l’entrepreneuriat aussi bien publics que privés”.