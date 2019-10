Le ministère de l’Education, l’ambassade de la Grand-Bretagne et le British Council ont célébré, mardi 29 octobre à Tunis, la première année du programme “Teaching for success, Tunisia”, lancé en octobre 2018.

Lors d’une cérémonie tenue à cette occasion, le ministre de l’Education tunisien, Hatem Ben Salem, a indiqué dans une déclaration à la TAP que c’est pour la première fois depuis des années que les sessions de formation du programme Teaching for success ont été assurées par des experts anglais.

C’est une opportunité pour apporter des approches d’enseignement innovantes qu’on peut appliquer dans l’enseignement des autres matières littéraires dont la philosophie, les langues arabe et française, a-t-il précisé.

Ces approches, explique Ben Salem, permettent aux élèves et aux enseignants d’acquérir des compétences nécessaires à la préparation de la vie pratique.

“L’enseignant pourra ainsi élaborer des méthodes d’enseignement plus efficaces et l’élève apprendra pour sa part, les techniques de communication et pourra se doter d’un sens de responsabilité l’aidant à améliorer ses relations avec son entourage en dehors du milieu scolaire”, a-t-il précisé.

Evoquant les objectifs de ce partenariat, Ben Salem a rappelé qu’en plus de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, ce programme vise à doter les jeunes tunisiens des compétences dictées par le marché de l’emploi afin de promouvoir l’employabilité et réduire le taux de chômage en Tunisie.

Dans un autre contexte, le ministre a mis en valeur les résultats de ce partenariat “très fructueux” qui ont dépassé les objectifs préalablement fixés, avec notamment la formation de plus de 2000 enseignants en langue anglaise.

Pour sa part, le directeur de British Council en Tunisie a salué l’engagement du ministère de l’éducation à mettre en œuvre ce projet en assurant une mobilisation des moyens nécessaires pour réaliser des activités relatives à ce programme dans les différents gouvernorats de la Tunisie.

L’objectif de la poursuite de ce programme, dans le cadre du partenariat entre le ministère de l’éducation, l’Ambassade britannique et le British Council, est d’assurer une formation de 4000 enseignants tunisiens capables d’enseigner la langue anglaise selon les mêmes approches innovantes adoptées dans les établissements scolaires de la Grande-Bretagne.

Il convient de rappeler que le programme Teaching for Success, Tunisia est financé par l’Ambassade Britannique à Tunis.