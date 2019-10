Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a appelé, dimanche, les citoyens et les agriculteurs à faire preuve de vigilance et à ne pas s’approcher des barrages, des lacs collinaires et des cours des oueds.

Il a mis en garde, également, les pêcheurs contre les risques de sortir en mer, les appelant à prendre toutes les précautions nécessaires, pour consolider l’ancrage de leurs embarcations, dans les ports, jusqu’à mercredi 30 octobre 2019.

Cet appel intervient suite à la publication d’un bulletin spécial de l’Institut National de Météorologie (INM) qui prévoit la chute de pluies orageuses dimanche et demain lundi, 28 octobre 2019, sur la plupart des régions.

Ces pluies seront temporairement, intenses et en quantités localement importantes, sur les régions côtières Est, le Cap Bon et le Sud Est. Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre 80 mm, avec des chutes de grêle et des coups de foudre par endroits. Des vents forts souffleront par rafales, lors des orages, dépassant temporairement 70 km/h.

L’INM prévoit une poursuite des précipitations orageuses, lundi, sur les régions côtières Est, lesquelles seront localement abondantes.