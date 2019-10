Le directeur général de l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS), Khaled Zghal, a déclaré, mardi 22 octobre, que l’instance a entamé la mise en œuvre d’un programme qui vise l’accréditation d’un certain nombre d’institutions sanitaires, tablant sur l’accréditation de 9 établissements sanitaires répartis entre les secteurs public et privé dans un délai ne dépassant pas un mois.

“Le programme permet aux institutions d’initier, volontairement, une demande d’accréditation sur les systèmes de qualité des services fournis”, a précisé Zghal, ajoutant que l’obtention d’une accréditation renforce la compétitivité des institutions sanitaires privées et soutient la capacité des institutions de santé publiques à bénéficier de mesures d’incitation de la part de l’Etat.

Il a rappelé qu’au cours de la période écoulée, l’instance s’est engagée dans la mise en œuvre d’un modèle d’accréditation pilote attribué à certains hôpitaux publics et à des cliniques privées, soulignant que 16 établissements de santé publique et 15 privés avaient formulé des demandes d’obtention d’accréditations.

Zghal a dans ce sens expliqué que l’INEAS se penche actuellement sur l’élaboration de références spécifiques nécessaires à l’organisation du processus d’accréditation, faisant remarquer qu’un groupe de responsables de l’instance ont effectué des visites à certains hôpitaux et cliniques pour la mise en œuvre du programme en question.

“D’autres accréditations seront attribuées à des institutions sanitaires au début de l’année prochaine”, a-t-il indiqué, précisant que bien que les accréditation dans la phase actuelle soient attribuées d’une façon gratuite, il est prévu que les accréditations seront monnayées sur la base de tarifs qui seront fixés et publiés dans le Journal Officiel de la République tunisienne (JORT), après concertation entre les ministères de la Santé et des Finances.