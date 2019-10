Cette interrogation est-elle une hypothèse de travail ? Non, pas du tout. Elle mérite d’être posée. Et bien d’autres du reste. A l’issue des dernières élections générales, il y a eu des vainqueurs qui n’étaient pas attendus, et des vaincus qui pensaient gagner. Là commence d’y avoir problème, puisque ces derniers ne veulent pas reconnaître le verdict des urnes, estimant qu’il y a eu fraude. Mais ils sont incapables d’apporter la moindre preuve.

Ce qui est fâcheux dans cette situation, c’est ce refus du jeu démocratique. Ennahdha a remporté les élections législatives, par conséquence, c’est légitime de réclamer et la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple et la présidence du gouvernement. Ainsi avons-nous voulu dans la Constitution de 2014.

Avant 2011, beaucoup de Tunisiens se plaignaient dans leur for intérieur, chez eux, parfois dans des cercles très fermés du musellement des libertés dans notre pays. Depuis cette date, la liberté de la parole, de la plume (la presse) et de conscience est devenue la chose la plus répandue en Tunisie.

Ces libertés, bon an mal an, s’expriment largement tous les jours (radios, télévision, presse papier, presse électronique), mais aussi au travers les différentes consultations nationales : élections de 2012 pour la Constituante, élections législatives et présidentielle de 2014, élections municipales en mai 2018, élections générales de 2019 (présidentielle et législatives). On est donc dans une démocratie certes imparfaite mais une démocratie tout de même, sans nous comparer aux autres pays de la région.

Mais aujourd’hui le comportement de certains politiciens nous semble déplace voire ignoble.

Explication. Certains perdants –pas tous heureusement- des dernières élections ont du mal à en accepter le verdict, au point de lancer des accusations à tort et à travers contre les «vainqueurs». Sans se rendre compte, certains d’entre eux poussent le cynisme trop loin qui pourrait pénaliser tout le pays. En effet, non seulement ils ne veulent pas qu’Ennahdha –puisque c’est de ce parti dont on parle- réussisse, mais ils veulent même participer à son échec éventuel ou annoncé.

Maintenant considérons l’inverse, c’est-à-dire que c’est l’autre camp qui avait remporté ces élections et que Ennahdha et consorts les contestent… Bien sûr, on aurait dit qu’ils ne sont pas démocrates, patati, patata.

Mais bon sens, si le parti islamiste échoue dans quelques mois voire dans une année ou deux, si l’économie ne redémarre pas, si les clignotants ne sont pas au vert, c’est tout le pays qui en pâtira et en payera donc les conséquences.

Alors de grâce, cessons d’être des égoïstes, car cette animosité envers Ennahdha et ses alliés potentiels risque porter préjudice non pas à ces derniers mais surtout au reste de la population.

Adoptons une opposition constructive, c’est-à-dire ne nous opposons pas « idiot» pour paraphraser ainsi un slogan touristique des années 2000 («ne bronzons pas idiot»).

D’ailleurs pour ceux qui n’ont pas saisi la signification du vote des citoyens lors des dernières élections, sachez que la gauche ne les a pas perdues parce qu’elle ne s’opposait pas aux “capitalistes” et aux islamistes, mais parce qu’elle n’a fait que ça, oubliant de proposer un projet de société… viable et visible par la population.

Certes, Kaïs Saïd a vendu aux jeunes -et même aux moins- un rêve un peu utopique ou difficilement réalisable. Idem pour Nabil Karoui, qui semble avoir fait beaucoup de social mais pas comme il le fallait. Car malgré les difficultés du quotidien, il était pratiquement impossible de se faire élire grâce à quelques sachets de macaroni.

A contrario, on peut affirmer, sans risque de nous tromper, que les autres ont perdu non pas parce qu’ils n’avaient pas de « vrai » programme de développement économique et social, mais parce qu’ils ont joué solo, ils n’ont pas additionné leurs forces. Pour s’en rendre compte, faites la somme de leurs voix (droite et centre), que ce soit pour la présidentielle ou pour les législatives…

Tout ceci pour dire que nous devons accepter le verdict des urnes et nous mettre au travail pour la prospérité de la Tunisie et de tous les Tunisiens. Car celui qui, désormais, se hasardera à parier sur l’échec de ses adversaires en oubliant de proposer au peuple un programme socio-économique, lors des élections, il perdra son pari à coup sûr.

Tallel BAHOURY