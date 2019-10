Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a été élu, samedi 19 octobre 2019 à Washington, « meilleur gouverneur des Banques centrales en 2019 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)». Ce prix lui a été décerné par le magazine spécialisé «Global Markets» au cours d’une cérémonie organisée en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

A l’occasion de cette cérémonie, El Abassi n’a évidemment pas manqué de déclarer : «Ma première année en tant que gouverneur de Banque centrale a été riche en enseignements. Malgré la complexité de la situation économique et financière du pays, il fallait que la BCT, à travers ses prérogatives, prenne des décisions douloureuses mais nécessaires pour contenir l’inflation.

Quelques mois après ma nomination en tant que gouverneur, nous avons élaboré le premier Plan stratégique de la BCT, qui a reflété la vision concertée avec le staff, à savoir : être une Banque centrale moderne, proactive et efficiente à l’avant-garde des transformations économiques et financières.

La BCT s’est attelée aussi à consolider son travail commun avec le Gouvernement, permettant d’améliorer les indicateurs économiques.

Ainsi, les réserves de change ont augmenté pour couvrir désormais plus de 100 jours d’importation, et la politique monétaire conduite au cours des derniers mois a permis d’inverser à la baisse l’inflation et à stabiliser le dinar.

L’inclusion financière a également été un chantier important depuis 2018, pour lequel la BCT a doublé d’efforts en vue d’accomplir des avancées concrètes à travers, notamment, des projets de digitalisation des paiements et le développement de systèmes et des moyens de paiement conformes aux normes internationales les plus avancées.

Sur un autre plan, la BCT a entamé la réflexion sur les facilitations et avantages en faveur des Tunisiens à l’Etranger. Il s’agit, notamment, de l’assouplissement de la réglementation de change et du soutien aux startups.

Et tout récemment, en récompense de nos efforts, la Tunisie est sortie de la liste grise du GAFI. En effet, sous l’impulsion de la CTAF avec l’appui de la BCT et du Gouvernement, grâce à un travail concerté avec toutes les parties prenantes, la Tunisie a pu en l’espace de 17 mois réaliser un plan d’action très laborieux et améliorer sensiblement son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme».

El Abassi a clôturé sa déclaration en rappelant que «la Tunisie évolue dans un environnement international caractérisé par l’exacerbation des risques et de l’incertitude, liés aux tensions commerciales, aux changements climatiques et aux conflits régionaux, face à des attentes très élevées des populations. Tels sont les défis futurs pour notre pays, dont la Banque centrale de Tunisie est parfaitement consciente, et vis-à-vis desquels elle œuvrera pour atténuer ces risques et faire en sorte que l’économie tunisienne continue à être résiliente».