Le Salon “Made In Tunisia Made For Fashion Made” (les produits tunisiens sont faits pour la mode), se tiendra du 4 au 6 décembre 2019, au parc des expositions du Kram, à l’initiative de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

“Made In Tunisia Made For Fashion” est une concrétisation du partenariat public-privé. Organisé sous le signe de la créativité et du savoir-faire tunisien, ce rendez-vous vise à promouvoir et à revitaliser le label “Made In Tunisia For Fashion”, fait savoir l’APII.

Prendront part à ce salon plus que 100 exposants ainsi que des délégations étrangères. Plusieurs workshops et défilés de mode y seront organisés.