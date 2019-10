L’Etat poursuivra ses efforts durant l’année 2020 visant à renforcer le secteur de l’emploi à travers la prise en charge du Fonds national de l’emploi moyennant une enveloppe estimée à 450 millions de dinars (MDT), qui financera notamment le programme contrat-dignité au profit de 25 mille diplômés du supérieur pour une enveloppe de 46 MDT.

Le document du projet du budget de l’Etat pour l’année 2020 comprend, dans son chapitre consacré à la formation professionnelle et l’emploi, le financement des petits projets par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) de 70 MDT à travers des micro-crédits, ainsi qu’une enveloppe de 131 MDT allouée au contrat d’initiation à la vie professionnelle (CIVP) dans sa nouvelle version.

Un programme d’accompagnement des petites entreprises et de renforcement de jeunes promoteurs sera réalisé dans le cadre du programme de l’économie sociale et solidaire (15 MDT) et de l’économie numérique (8,5 MDT).

Selon ce document, un programme de partenariat sera élaboré moyennant un coût de 3 MDT visant à consolider les initiatives régionales et locales à forte employabilité, faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi dans la vie active et à faire participer les composantes de la société civile dans les régions à la conception, la préparation et l’exécution de ce programme.

Le projet du budget de l’état 2020 propose, dans le cadre du Fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers, de financer environ 5 mille projets pour une enveloppe de 66 MDT.

Selon ce document, une enveloppe d’une valeur de 15 MDT sera allouée au parachèvement des travaux de construction des centres de formation professionnelle, outre la réalisation de nouveaux espaces d’apprentissages et de formation et le financement des activités de la formation continue (6 MDT).