Un accord de coopération vient d’être signé entre l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et le site archéologique El Colosseo (le Colisée de Rome).

L’accord a pour objectif la mise en place d’un programme de coopération entre la Tunisie et l’Italie pour la réhabilitation des sites archéologiques et des monuments incluant l’amphithéâtre d’El Jem, précise un communiqué publié vendredi 18 octobre par le ministère des Affaires culturelles.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine el Abidine, a mis l’accent sur l’importance de ce jumelage entre les deux parties, en précisant que cette coopération permettra de faire connaitre le patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie.

De son côté, la directrice du site archéologique El Colosseo, Alfonsina Russo, a souligné l’importance de cette coopération tuniso-italienne dans le domaine de la restauration du patrimoine et sa sauvegarde, et ceci, à travers l’échange des expertises scientifiques et l’organisation de colloques et de manifestations culturelles communes.