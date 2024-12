Les résultats des recherches et des fouilles menées sur l’ancien site romain de Musti (ou Mustis) dans le gouvernorat de Siliana seront au centre de deux grands événements qui auront lieu les 4 et 5 décembre 2024 à Paris.

Ces rencontres se tiendront à la Bibliothèque polonaise de Paris et à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA). Elles s’inscrivent dans le cadre du projet de coopération archéologique tuniso-polonais entre l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Université de Varsovie (centre polonais d’archéologie méditerranéenne et faculté d’archéologie).

“Autour de Musti”, un colloque international se déroulera dans la journée du 4 décembre à la Bibliothèque polonaise de Paris. Il sera ponctué du vernissage d’une exposition intitulée “Musti à travers les âges : chroniques d’une ville africaine au cœur du monde méditerranéen”, qui présentera l’histoire fascinante de cette cité antique et les découvertes issues des récentes recherches archéologiques.

La journée du 5 décembre, prévue à l’INHA, sera consacrée à la présentation des chantiers archéologiques en cours, tuniso-polonais et tuniso-français.

Organisé par l’Université de Varsovie, l’INP-Tunis avec entre autres le Centre de Civilisation Polonaise (Université Paris Sorbonne), l’Ecole française de Rome, le Centre Camille Jullian (Université Aix Marseille), cet événement vise, selon la note de présentation, à rendre public les résultats des fouilles et prospections effectuées sur le site et ses alentours à travers plusieurs communications de chercheurs, experts et spécialistes membres de l’équipe.

Ces résultats inédits seront également confrontés et comparés en suivant les mêmes problématiques centrées sur l’histoire urbaine, avec d’autres projets de chantiers archéologiques tunisiens mettant en jeu une collaboration scientifique internationale entre l’INP et des partenaires académiques français.

A l’ordre du jour figurent un grand nombre d’interventions portant notamment sur les objectifs du projet archéologique de Musti, les recherches en cours sur des sites comme Sufetula (Sbeïtla) et Thugga, ainsi que les récentes avancées sur l’urbanisme de ces cités antiques. Parmi les sujets abordés figureront les résultats des prospections intra-muros et les découvertes monétaires réalisées dans le cadre du projet “Tyhna”.

Pour rappel, un projet de coopération a été signé en 2016 entre l’INP et l’Université de Varsovie pour mener des recherches archéologiques pluridisciplinaires sur le site de Musti, qui se trouve à environ 120 km au sud-ouest de Tunis, près du village d’El Krib dans le gouvernorat de Siliana, afin d’enrichir la compréhension des dynamiques d’occupation qu’a connues Musti au fil des siècles, notamment sur les plans administratif, urbanistique et économique.

Ces recherches s’efforcent également de retracer les étapes de sa transition d’une ville numide à une cité romaine prospère, tout en éclairant son rôle de carrefour stratégique dans la région méditerranéenne.