La Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) a rappelé au président élu, Kais Saied, son “attachement aux principes universels des droits de l’Homme, à la Constitution tunisienne et sa volonté de les protéger et de les promouvoir”. C’était lors d’un entretien qui les avaient réunis avant le deuxième tour de la présidentielle.

Dans un message de félicitations adressé jeudi au nouveau président, la LTDH souligne qu'”en vertu du mandat populaire, la Constitution est devenue le symbole de l’unité de l’Etat, garantissant sa continuité, assurant la suprématie du droit, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens et citoyennes et la justice entre les régions”.

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a annoncé, jeudi matin, officiellement l’élection de Kais Saied au poste de président de la République, après l’expiration des délais sans le dépôt d’aucun recours devant le Tribunal administratif et après avoir recueilli la majorité absolue des voix.