Le 4ème Festival international de l’improvisation “Mahdia Improvise” se déroule du 17 au 20 octobre 2019.

Organisé par “l’Initiative Mahdia Improvise” en partenariat avec le Centre des arts dramatiques et scéniques, le Commissariat régional des affaires culturelles de Mahdia et l’association tunisienne “Pensée Nationale Libre”, cette nouvelle édition est dédiée à l’art de l’improvisation théâtrale.

Son objectif est de faire découvrir aux Mahdois de nouvelles formes artistiques s’appuyant sur le dialogue et l’interaction entre le public et les artistes.

A travers des spectacles spontanés et dans une ambiance festive et joyeuse, la manifestation prévoit aussi d’initier les collégiens à cet art de l’improvisation théâtrale par le biais d’ateliers “découvertes” prévus le vendredi 18 octobre.

Des scènes d’improvisation seront également organisées samedi 19 octobre dans différents espaces de la médina de Mahdia: L’espace de l’Association de sauvegarde de la Medina, l’ancienne église Mahdia et la place du Caire.

Lancé en 2016, le festival international de l’improvisation “Mahdia Improvise “, qui cible le développement de l’activité culturelle dans la ville Mahdia, permet des rencontres entre les artistes mahdois (danseurs, poètes, peintres, musiciens, comédiens) et instaure un dialogue constructif entre eux dans la perspective de produire de vrais projets artistiques et de provoquer de nouvelles occasions de production et de diffusion.