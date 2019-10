Entre les élections Présidentielle tunisienne de 2014 et 2019, une population de 10.996.600 à 11.551.400 en juillet 2018, un nombre total d’électeurs inscrits qui passe de 5.306.324 en 2014 à 7.074.566, soit plus 1.768.242 personnes.

En 2014, Les suffrages exprimés sont passés de 3.267.569 à 3.110.042 en baisse entre le 1er et 2e tour et des taux de participation assez importants de 62,91% et 60,1%.

En 2019, Les suffrages exprimés, en dépit de l’importante augmentation des électeurs inscrits (+1.768.242 entre 2014 et 2019), le 1er tour a enregistré un total de suffrages exprimés équivalent à celui de 2014; mais enregistre un bond important au cours du 2e tour de plus de 448.079 votants, principalement parmi les jeunes.

Alors qu’on s’attendait à un niveau important des votes nuls et blancs, notamment avec des appels au vote blanc lancés sur facebook, on constate que le total de ces votes sont en baisse par rapport aux chiffres du 1er tour de 23%.