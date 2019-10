Avec une belle reconnaissance de la part de ses clients, PEUGEOT Tunisie se classe en 1ère position et remporte pour la 2ème année consécutive le Volant d’Or du “Meilleur Service Après-vente 2019” dans le cadre d’un sondage mené par tunisieauto.tn qui s’est déroulé en 2 vagues : la première en février et la deuxième en septembre dernier.

2039 clients ont voté à cette occasion, afin de donner leur avis pour le meilleur SAV en Tunisie sur la base des critères suivants:

La qualité des services proposés (accueil, attention portée à la clientèle, …)

Le niveau d’expertise (compétence des équipes, conseils, renseignements fournis, etc.)

La volonté de recommander l’enseigne à un proche.

Outre une reconnaissance des clients, obtenir ce titre pour la 2ème année consécutive constitue un réel gage de qualité, de sérieux et de professionnalisme, valeurs sur lesquelles STAFIM PEUGEOT et son réseau se sont engagés, la satisfaction client étant également au cœur de leurs préoccupations.

STAFIM Peugeot se démarque de la concurrence

Dans un marché automobile compétitif et innovant, STAFIM PEUGEOT est le premier concessionnaire à avoir procédé à la digitalisation de ses services au profit de ses clients, et ce à travers la mise en place d’une plateforme de prise de rendez-vous et devis en ligne, une application mobile, et une panoplie d’offres de services : le programme de fidélité, Peugeot Assistance, l’offre de mobilité proposées dans l’ensemble de son réseau et des nouveautés en termes d’outils relation, la vidéocheck : une nouvelle application mobile atelier permettant de renseigner numériquement les contrôles effectués sur le véhicule à travers des vidéos envoyées au client et une proposition commerciale sur les travaux d’entretien à prévoir.

Un développement qui se poursuit

Avec plus de 89 ans d’existence en Tunisie, depuis 1930, Peugeot recense à ce jour plus d’une quarantaine de points de vente à travers le territoire pour la vente de véhicules neufs, l’entretien et la réparation des voitures PEUGEOT avec tout le savoir-faire d’un personnel qualifié de techniciens et d’ingénieurs, et d’agences dotées des derniers équipements et outillages conformément aux normes et standards de la marque.

À cette occasion, STAFIM tient à remercier ses clients fidèles pour la confiance et promet d’être toujours à leur écoute et de mettre leur satisfaction l’un de ses premiers objectifs.