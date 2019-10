“La culture du vote et de la protestation en Tunisie”, c’est le thème abordé par le dernier numéro de la veille électronique illustrée de l’information statistique et juridique ” Tunelyz ” datée du 30 septembre au 6 octobre 2019.

Selon une étude élaborée conjointement par ELKA Consulting et l’Institute’s Center for Insights in Survey Research relevant de l’ONG “International Republican Institute”, 33% des Tunisiens croient aux élections.

Un autre tiers croit uniquement aux protestations pour changer les choses et 33% des Tunisiens pensent que le changement peut s’opérer à travers d’autres formes de participation citoyenne via la société civile, les partis politiques, et la pétition.

Le rapport a été élaboré en s’appuyant sur un échantillon représentatif (1 363 sondés), rapporte le site Tunelyz.

Tunelyz est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut national de la statistique (INS).