Près de 284 infractions économiques ont été enregistrées lors des soldes estivales, dont 65% l’ont été dans le secteur du prêt-à -porter et 24% dans celui des chaussures, selon la direction générale de la compétitivité et des prix au ministère du Commerce.

Ces infractions détectées par les agents économiques concernent principalement l’absence de la facturation (23%), le non affichage des prix (19%), les fausses remises (15%) et le non dépôt des déclarations d’adhésion à la saison des soldes estivales (18%).

Près de 1419 commerçants ont participé à la saison des soldes estivales ( du 7 août au 02 octobre 2019), en plus de 2296 points de vente spécialisés dans le commerce du prêt-à-porter, des chaussures, des produits cosmétiques, des articles de décoration, de la parfumerie, des cadeaux et objets de décoration.

Outre le programme du contrôle quotidien, les agents du contrôle économique ont mené 1868 sorties pour inspecter les locaux commerciaux dans le but de préserver les droits du consommateur, lit-on dans le communiqué du ministère.