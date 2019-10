La Cité des Sciences à Tunis (CST) lance un appel à candidatures au Prix Eurêka 2019, en collaboration avec l’Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI, France) et le Programme MED21.

Ce prix récompense, depuis 2017, des acteurs engagés dans la promotion de l’enseignement et de la vulgarisation scientifiques en Méditerranée, indique la cité des sciences dans un communiqué.

Dans le cadre de sa troisième session, un Appel à Candidatures est lancé sur la Rive Sud de la Méditerranée.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à la CST au plus tard le vendredi 08 novembre 2019 sous forme de CV détaillé et de rapport résumant la participation du candidat dans l’enseignement et la vulgarisation scientifiques, précise la même source.

La cérémonie de remise du prix Eurêka 2019 aura lieu à la CST le mardi 03 décembre 2019.