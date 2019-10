La ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, souligne, lors d’un atelier de travail consacré à l’examen de la stratégie nationale pour le contrôle et la surveillance de l’influenza et des nouvelles pandémies liées à un virus, la détermination du ministère à consolider le réseau national de contrôle de la grippe.

Ben Cheikh a insisté, lors de cette rencontre tenue lundi 7 octobre, sur la nécessité d’adopter une stratégie globale pour vacciner les catégories vulnérables.

La réunion a été tenue en présence des experts et des représentants des structures nationales et régionales concernées par la vigilance épidémiologique de l’influenza et des nouveaux virus, ainsi que des experts du centre de contrôle des maladies aux Etats-Unis d’Amérique.